Час має вирішальне значення: Грем закликав Трампа надати Україні ракети Tomahawk

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив, що нинішній тиск на російського диктатора Володимира Путіна не змушує Росію припинити масовані атаки проти України. Він закликав адміністрацію Дональда Трампа посилити економічні санкції та розпочати процес передачі Україні ракет Tomahawk.

Про це Ліндсі Грем написав в соцмережі X.

“Очевидно, що тиск, який ми чинимо на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і припинити масовані атаки проти України, не працює. Ідею президента Трампа — йти за нафтовими покупцями Путіна, які підживлюють його воєнну машину, — США та Європа мають реалізовувати рішуче”, — написав Грем.

Грем зазначив, що тарифи щодо Індії є прикладом того, як ситуація може змінюватися, та вказав, що Індія вже купує значно менше російської нафти. На його думку, якщо інші великі покупці підуть таким самим шляхом, це допоможе зупинити кровопролиття.

“Після цієї масованої атаки минулої ночі я б закликав президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет Tomahawk, що стало б переломним моментом у військовому плані. Найближчими днями та тижні ми маємо посилити тиск на Путіна”, — йдеться в дописі.

Ліндсі Грем також заявив, що будь-які переговори, які виглядатимуть як винагорода за агресію, можуть запустити катастрофічні процеси у світі. За його словами, якщо переговори завершаться створенням вільної, сильної та незалежної України без примусу до поступок, світ стане значно стабільнішим.

“Час має вирішальне значення”, — підсумував сенатор.