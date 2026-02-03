Шестеро людей постраждали внаслідок удару “шахеда” по п’ятиповерхівці у Харкові: фото, відео

Сьогодні, 3 лютого, у Харкові внаслідок влучання російського БпЛА виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці у Салтівському районі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російський БпЛА Shahed влучив у будинок на рівні п’ятого поверху, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь поширився до другого поверху. Попередньо, можуть бути пошкоджені перекриття будинку.

За даними ОВА, відомо про шістьох постраждалих. Попередньо, тяжко поранених немає, медики надають людям допомогу.

“Паралельно триває пошуково-рятувальна операція: фахівці обстежують квартири, щоб переконатися, що під завалами чи у приміщеннях не залишилося людей”, – розповів Синєгубов.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби. Зокрема 65 рятувальників та 16 одиниць техніки, а також піротехнічний розрахунок та психологи ДСНС.