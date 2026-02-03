Двоє загиблих, восьмеро поранених у Запоріжжі: росіяни вдарили по спальному району

Увечері 3 лютого російські військові здійснили обстріл Запоріжжя. Внаслідок удару загинули юнак та дівчина.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому”, – йдеться в повідомленні.
18-річні хлопець та дівчина від отриманих травм померли на місці. Троє людей госпіталізовані – 15-річна дівчина у вкрай важкому стані.
Унаслідок обстрілу загорілися автівки, у житлових будинках вилетіли вікна в будинках поряд.
На місці працюють екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки.