        Двоє загиблих, восьмеро поранених у Запоріжжі: росіяни вдарили по спальному району

        Галина Шподарева
        3 Лютого 2026 19:28
        читать на русском →
        Загиблі та поранені на місці обстрілу Запоріжжя 3 лютого / Фото: Запорізька ОВА
        Увечері 3 лютого російські військові здійснили обстріл Запоріжжя. Внаслідок удару загинули юнак та дівчина.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        “Росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому”, – йдеться в повідомленні.

        18-річні хлопець та дівчина від отриманих травм померли на місці. Троє людей госпіталізовані – 15-річна дівчина у вкрай важкому стані.

        Унаслідок обстрілу загорілися автівки, у житлових будинках вилетіли вікна в будинках поряд.

        На місці працюють екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки.

        Наслідки удару РФ по Запоріжжю 3 лютого / Фото: Запорізька ОВА

