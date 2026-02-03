Поляка відправили за ґрати за готовність працювати на розвідку РФ і участь у підготовці замаху на Зеленського

У Польщі суд визнав винним у шпигунстві на користь російської розвідки 50-річного громадянина країни, причетного до підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського. Чоловіка засудили до трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Про це повідомив представник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

За даними слідства, у 2024 році поляк співпрацював із російською розвідкою та допомагав у плануванні замаху на президента України.

Зокрема, він мав передавати російській стороні інформацію про систему охорони аеропорту Жешув-Ясьонка, який розглядався як одна з можливих локацій для здійснення замаху на Володимира Зеленського. Також чоловік заявляв про готовність приєднатися до ПВК “Вагнер” та військової частини Головного розвідувального управління РФ.

Окружний суд міста Замость визнав обвинуваченого винним за висунутими звинуваченнями та призначив покарання у вигляді 3 років і 6 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, у червні 2025 року тодішній голова Служби безпеки України Василь Малюк заявляв, що замах на Зеленського готували на території Польщі. За його словами, підозрюваним був польський військовий пенсіонер, завербований російськими спецслужбами ще багато років тому, який ідеологічно підтримував СРСР.

Метою фігуранта було фізичне усунення президента України в аеропорту “Жешув”. Розглядалися варіанти атаки за допомогою FPV-дрона або снайперського комплексу, однак спробу замаху зірвали співробітники СБУ спільно з польськими правоохоронцями.