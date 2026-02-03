Блекаут у Бєлгороді: росіяни скаржаться на холодні батареї та перебої з інтернетом

У Бєлгородській області стався блекаут після ракетного удару по двох ключових електропідстанціях у районі Бєлгорода. Частково або повністю без електропостачання залишилися щонайменше дев’ять муніципалітетів регіону.

Як заявив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков, Бєлгород зазнав ракетного обстрілу, є пошкодження енергосистеми. Без деталей, адже “ворог моніторить”.

За повідомленнями російських телеграм-каналів, під обстріл потрапили підстанція “Фрунзенська” в районі села Драгунське Бєлгородського округу та підстанція “Бєлгород” у районі вулиці Сторожової в обласному центрі.

Реклама

Реклама

Після удару частково або повністю зникло електропостачання. Мешканці Бєлгорода та Бєлгородського округу також повідомляють, що в їхніх домівках почали швидко холонути батареї опалення.

Крім цього, жителі різних районів регіону пишуть про перебої з роботою інтернету та подачею води.