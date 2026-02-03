        Події

        Блекаут у Бєлгороді: росіяни скаржаться на холодні батареї та перебої з інтернетом

        Галина Шподарева
        3 Лютого 2026 21:57
        Вечірній Бєлгород / Фото: РосЗМІ
        Вечірній Бєлгород / Фото: РосЗМІ

        У Бєлгородській області стався блекаут після ракетного удару по двох ключових електропідстанціях у районі Бєлгорода. Частково або повністю без електропостачання залишилися щонайменше дев’ять муніципалітетів регіону.

        Як заявив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков, Бєлгород зазнав ракетного обстрілу, є пошкодження енергосистеми. Без деталей, адже “ворог моніторить”.

        За повідомленнями російських телеграм-каналів, під обстріл потрапили підстанція “Фрунзенська” в районі села Драгунське Бєлгородського округу та підстанція “Бєлгород” у районі вулиці Сторожової в обласному центрі.

        Після удару частково або повністю зникло електропостачання. Мешканці Бєлгорода та Бєлгородського округу також повідомляють, що в їхніх домівках почали швидко холонути батареї опалення.

        Крім цього, жителі різних районів регіону пишуть про перебої з роботою інтернету та подачею води.


