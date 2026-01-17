На окупованій частині Запорізької області стався блекаут після ударів ЗСУ

На тимчасово окупованій частині Запорізької області після ударів по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилася значна частина регіону. Про це заявили окупаційна адміністрація та російські державні медіа.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький повідомив про масштабні відключення електроенергії в регіоні внаслідок ударів по енергетиці. За його словами, знеструмлення торкнулося значної частини області, а аварійні бригади нібито працюють над відновленням електропостачання.

Окупаційна адміністрація також стверджує, що соціально значущі об’єкти під’єднані до резервних джерел живлення, працюють генератори, які забезпечують водопостачання та функціонування критичної інфраструктури.

Водночас кремлівське РИА Новости повідомило, що через атаки ЗСУ знеструмлення зафіксовано і на тимчасово окупованій частині Херсонської області, де без електропостачання залишилися близько 450 населених пунктів.

Балицький звернувся до мешканців окупованих територій із закликом не публікувати фото та відео розташування військових об’єктів, роботи ППО та наслідків ударів, погрожуючи відповідальністю в умовах запровадженого окупаційною владою воєнного стану.