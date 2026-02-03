Україна очікує на реакцію США після порушення Росією домовленостей та удари по енергетиці

3 лютого Росія порушила домовленості, про які йшлося між американською стороною та учасниками переговорного процесу щодо утримання від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі. Українська сторона очікує реакції Сполучених Штатів і партнерів на дії РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 3 лютого.

“Було прохання Президента Сполучених Штатів утриматися від ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі – ви про це знаєте – на час зустрічей наших переговорних команд. Президент Америки говорив, що треба утриматися від ударів протягом тижня. Це дуже важливо, було й важливе рішення. Фактично це почалось у ніч на п’ятницю, і в ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку”, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що або Росія вважає тиждень коротшим за сім днів, або свідомо робить ставку на війну, дочекавшись найхолодніших днів цієї зими, коли температура на значній території України опустилася нижче мінус 20 градусів.

За його словами, сьогоднішня атака стала рекордною за застосуванням балістичних засобів ураження. Росія випустила 28 крилатих ракет, а також 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії та можуть бути перехоплені лише системами Patriot.

“Те, що Росія робить, завжди чітко свідчить про наміри Росії. Ми вважаємо, цей російський удар справді порушує те, про що домовлялась американська сторона, і повинні бути наслідки саме цього. Усі бачать погоду – найбільш складні дні, найбільш холодні дні цієї зими зараз, і саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блекаут, – це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається”, – зазначив Зеленський.

Україна планує контактувати з американською стороною щодо цієї ситуації та розраховує, що партнери не залишаться осторонь. Зеленський також зазначив, що для протидії балістичним загрозам критично необхідні системи Patriot і ракети до них, а постачання має бути максимально оперативним.