Фіктивна інвалідність за 15 тис. доларів: харків’янин організував схему для ухилянтів

У Харкові затримали організатора оборудки, який за гроші обіцяв допомогти з оформленням інвалідності для виключення з військового обліку. Вартість своїх послуг зловмисник оцінював у 15 000 доларів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у листопаді 2025 року житель Харкова запропонував знайомому допомогу в оформленні групи інвалідності, запевняючи, що має зв’язки з лікарями, членами ЕКОПФО та співробітниками ТЦК і СП. За його словами, це дозволило б отримати медичні документи з заздалегідь визначеними діагнозами для уникнення мобілізації. За “послугу” чоловік вимагав 15 тис. доларів, які нібито мав передати посадовцям за позитивне рішення.

“Наприкінці січня 2026 року зловмисник повідомив замовнику про необхідність передачі першої частини коштів у розмірі 5 тис. доларів США та попросив надати копії паспорта. Він також пообіцяв направити чоловіка до сімейного лікаря для укладення декларації та проходження медичних обстежень із подальшою госпіталізацією”, — розповіли в прокуратурі.

Перебування у стаціонарі мало бути формальним і тривати не більше ніж половину дня, щоб створити видимість лікування та уникнути викриття.

Чоловік визначив порядок поетапної передачі решти неправомірної вигоди: 5 тис. доларів після госпіталізації та стільки ж безпосередньо перед засіданням комісії ЕКОПФО. Крім того, він пообіцяв надати замовнику детальні інструкції щодо поведінки під час розгляду медичних документів.

Правоохоронці затримали чоловіка у Харкові у порядку ст. 208 КПК України під час одержання першого траншу — 5 тис. доларів. Затриманому повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.