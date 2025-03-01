Суспільство

На Покровському напрямку знищено ворожий склад та ТОС “Солнцепьок”
1 Березня 2025 20:38
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Вибухи на складі БК в районі Селидового / Скриншот відео
Вибухи на складі БК в районі Селидового / Скриншот відео

Українські захисники продовжують завдавати ударів по російських позиціях у тилу ворога. За участі 412-го полку Nemesis та інших підрозділів Сил оборони, які побажали залишитися неназваними, в районі Селидового на Покровському напрямку знищено склад боєприпасів, важку вогнеметну систему ТОС “Солнцепьок”, заряджальну машину та екіпаж.

Про це повідомляється у телеграм-каналі 412 ОПБпС “Nemesis”.

Кадри з палаючим та вибухаючим складом боєприпасів, які 28 лютого з’явилися в соцмережах, привернули значну увагу. Сьогодні розвідка оприлюднила унікальні матеріали, що підтверджують успішне знищення цих цілей.

Операція вкотре демонструє ефективність взаємодії українських підрозділів та нагадує ворогу: жодна замаскована схованка не гарантує йому безпеки.

ТОС “Солнцепьок” – це російська важка вогнеметна система залпового вогню, яка використовує термобаричні та запалювальні боєприпаси. Її застосовують проти живої сили та легкоброньованої техніки.


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