На Покровському напрямку окупанти спробували штурмувати під прикриттям заметілі (відео)

На Покровському напрямку окупанти активізували штурмові дії після погіршення погодних умов. Ворог спробував штурмувати позиції нацгвардійців відразу з різних боків.

Про це повідомили у 3-й бригаді оперативного призначення “Спартан” НГУ.

“Росіяни готувалися та довго чекали вдалого моменту, тож розпочали штурми у заметіль від самого ранку”, – розповіли у підрозділі.

Окупанти збільшили піхотні групи до 5-7 солдатів і рухалися до українських позицій з різних напрямків одночасно. Пересування ворога зафіксувала аеророзвідка “Спартану”, а екіпажі БпЛА та артилерія завдали ударів по ворожих цілях.

Піхота противника була знищена ще на підходах до позицій нацгвардійців.