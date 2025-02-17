Суспільство

На Покровському напрямку окупанти спробували штурмувати під прикриттям заметілі (відео)
17 Лютого 2025 21:31
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Оператор дронів / Фото: "Спартан" НГУ
Оператор дронів / Фото: "Спартан" НГУ

На Покровському напрямку окупанти активізували штурмові дії після погіршення погодних умов. Ворог спробував штурмувати позиції нацгвардійців відразу з різних боків.

Про це повідомили у 3-й бригаді оперативного призначення “Спартан” НГУ.

“Росіяни готувалися та довго чекали вдалого моменту, тож розпочали штурми у заметіль від самого ранку”, – розповіли у підрозділі.

Окупанти збільшили піхотні групи до 5-7 солдатів і рухалися до українських позицій з різних напрямків одночасно. Пересування ворога зафіксувала аеророзвідка “Спартану”, а екіпажі БпЛА та артилерія завдали ударів по ворожих цілях.

Піхота противника була знищена ще на підходах до позицій нацгвардійців.


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