Суспільство

На півночі Молдови знайшли уламки “снаряда”
16 Жовтня 2024 15:17
читать на русском →
молдова, снаряди, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Молдові поблизу кордону з Україною виявили уламки “снаряда”.

Про це повідомляє Newsmaker.

Вранці 16 жовтня мешканці наддністрянського Окницького району поблизу села Ленкеуці, або Ленківці – за 4 км від державного кордону виявили металеві уламки, схожі на уламки ракети чи снаряда.

З українського боку кордону найближчим містом є Могилів-Подільський. 

На місце виїхали співробітники поліції та прокуратури. У комюніке румунською знахідку називають словом “proiectil”. Версій щодо типу об’єкта і того, коли він міг впасти там, поки не наводять.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Жовтня 2024 15:37

Шольц заявив про готовність поговорити з Путіним
16 Жовтня 2024 15:17

На півночі Молдови знайшли уламки “снаряда”
16 Жовтня 2024 12:45

Зеленський у Раді представив план перемоги: з яких пунктів він складається?
16 Жовтня 2024 12:03

СБУ затримала одного з керівників департаменту безпеки “Укренерго”
16 Жовтня 2024 11:46

На Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку полонених та зниклих військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки