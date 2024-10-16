На півночі Молдови знайшли уламки “снаряда”

У Молдові поблизу кордону з Україною виявили уламки “снаряда”.

Про це повідомляє Newsmaker.

Вранці 16 жовтня мешканці наддністрянського Окницького району поблизу села Ленкеуці, або Ленківці – за 4 км від державного кордону виявили металеві уламки, схожі на уламки ракети чи снаряда.

З українського боку кордону найближчим містом є Могилів-Подільський.

На місце виїхали співробітники поліції та прокуратури. У комюніке румунською знахідку називають словом “proiectil”. Версій щодо типу об’єкта і того, коли він міг впасти там, поки не наводять.