Кримінал

На Печенізькому водосховищі провалився під кригу та загинув рибалка

3 Березня 2024 12:03
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дснс
“Увага! Попереджаємо про тонку кригу на водоймах!” / Фото ДСНС

В суботу, 2 лютого, на Печенізькому водосховищі у селищі Старий Салтів під Харковом на відстані одного кілометра від берега провалився під кригу та загинув рибалка. Про це повідомили у ГУ ДСНС.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

“Наразі, у зв’язку з підвищенням температури повітря, крига на водоймах вже занадто тонка, або взагалі відсутня. Тому існує значний ризик для життя людей, які нехтуючи власною безпекою та виходять на кригу.

У зв’язку з цим, рятувальники попереджають громадян про небезпеку для тих, хто вирішить знехтувати застереженнями.

Бережіть себе і не виходьте на лід взагалі!” – закликають рятувальники.


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