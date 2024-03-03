На Печенізькому водосховищі провалився під кригу та загинув рибалка

В суботу, 2 лютого, на Печенізькому водосховищі у селищі Старий Салтів під Харковом на відстані одного кілометра від берега провалився під кригу та загинув рибалка. Про це повідомили у ГУ ДСНС.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

“Наразі, у зв’язку з підвищенням температури повітря, крига на водоймах вже занадто тонка, або взагалі відсутня. Тому існує значний ризик для життя людей, які нехтуючи власною безпекою та виходять на кригу.

У зв’язку з цим, рятувальники попереджають громадян про небезпеку для тих, хто вирішить знехтувати застереженнями.

Бережіть себе і не виходьте на лід взагалі!” – закликають рятувальники.