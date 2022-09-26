На парламентських виборах в Італії перемогла права коаліція

В Італії правоцентристська коаліція перемогла на виборах до парламенту, що відбулися в неділю. Найбільше голосів набрала радикально-права партія “Брати Італії”, її лідер Джорджа Мелоні найімовірніше стане першим в історії країни прем’єр-міністром.

Майже остаточні результати показали, що правий блок повинен мати тверду більшість в обох палатах парламенту, що потенційно дасть Італії рідкісний шанс на політичну стабільність після років потрясінь і крихких коаліцій, зазначає Reuters.

“Ми повинні пам’ятати, що ми не в кінцевій точці, ми в початковій точці. Саме з завтрашнього дня ми повинні довести свою цінність”, – сказала ранком у понеділок 45-річна Мелоні своїм прихильникам її націоналістичної партії “Брати Італії”.

Між тим, Мелоні та її союзники стикаються з величезним переліком викликів, включаючи стрімке зростання цін на енергоносії, війну в Україні та відновлення третьої за величиною економіки єврозони.

Її коаліційний уряд, 68-й в Італії з 1946 року, навряд чи буде сформований до кінця жовтня, і прем’єр-міністр Маріо Драгі поки що залишається на чолі тимчасової адміністрації.

Європейські столиці та фінансові ринки уважно вивчатимуть її перші кроки – починаючи з обрання міністрів – з огляду на її євроскептичне минуле та неоднозначну позицію її союзників щодо Росії.

Мелоні применшує постфашистське коріння своєї партії та зображує її як мейнстрімну групу, як британські консерватори. Вона пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України та не ризикувати з крихкими фінансами Італії.

У своїй переможній промові вона витримала примирливий тон.

“Якщо нас покличуть керувати цією нацією, ми зробимо це для всіх італійців, щоб об’єднати людей і зосередитися на тому, що нас об’єднує, а не на тому, що роз’єднує”, – сказала вона. «Це час бути відповідальним».