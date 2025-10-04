На парламентських виборах у Чехії перемагає партія Андрея Бабіша: опрацьовано 99% голосів

У Чехії на парламентських виборах перемагає партія мільярдера й популіста Андрія Бабіша ANO “Акція незадоволених громадян”, яка після опрацювання понад 99% бюлетенів набирає майже 35% голосів.

Про це пише Deutsche Welle.

“Акція незадоволених громадян” (ANO) здобула значну перевагу на парламентських виборах у Чехії 4 жовтня. Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,2% голосів. На другому місці – партія Spolu чинного прем’єр-міністра Петра Фіали, яка набирає 22,9% голосів.

За попередніми результатами, загалом шість партій подолали 5-відсотковий бар’єр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту, що налічує 200 депутатів.

На третьому місці опинилася центристська ліберальна партія “Мери і незалежні” (STAN), яка набирає 11,1% голосів. За ними слідує “Чеська піратська партія”, яка набрала 8,7% голосів. П’яте місце посіла антимігрантська партія “Свобода і пряма демократія” (SPD) з 7,9%, шосте – правопопулістська партія “Автомобілісти за себе” (6,9%).

Колишній прем’єр Чехії Андрей Бабіш, який очолював уряд у 2017–2021 роках, заявляв про намір сформувати однопартійний кабінет. Однак поточні результати свідчать, що його рух ANO не матиме більшості, тож подальше формування коаліції залежатиме від успіху інших політичних сил.

Раніше AFP повідомляло, що у разі нестачі голосів ANO може об’єднатися з ультраправою партією SPD. Сам Бабіш дотримується популістської, антиімміграційної позиції та виступає за скорочення програм підтримки України.