На Олімпіаді в Парижі можуть виступити 40 російських спортсменів

Старший віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс не знає, скільки російських спортсменів виступатимуть на Іграх у Парижі в якості нейтральних атлетів, але вважає, що повідомлення про те, що їх може бути не більше ніж 40, близькі до істини, пише Reuters.

Відповідно до санкцій, запроваджених через вторгнення Росії в Україну 2022 року, для якого Білорусь виступала як плацдарм, МОК дозволяє лише деяким російським і білоруським спортсменам змагатися в Парижі під жорсткими обмеженнями.

Включення нейтральних спортсменів залишається спірним питанням: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав грудневе рішення дозволити їхню участь “ганебним”, а мер Парижа Анн Ідальго минулого тижня заявила, що сподівається, що вони не приїдуть.

“Питання в тому, скільки їх там буде, тому що вони не братимуть участі в командних видах спорту, оскільки не можуть змагатися як Росія”, – сказав Коутс у недільному випуску сіднейської газети Daily Telegraph.

“І всі, хто готується з російських військових клубів, не поїдуть. Я не знаю, але очевидно, що деякі спортсмени можуть вирішити не їхати, якщо вони не виступають за Росію”.

“Можливо, я не правий, але мені здається, я читав, що їх може бути не більше 40”.

Нейтральні спортсмени змагатимуться тільки в індивідуальних видах спорту без прапорів, емблем або національних гімнів, а спортсмени, які активно підтримують війну в Україні або служать за контрактом у російських або білоруських збройних силах, не допускаються до участі.

Москва, яка називає вторгнення “спеціальною військовою операцією”, назвала обмеження “незаконними, несправедливими і неприйнятними”, але олімпійський голова Росії Станіслав Поздняков підтвердив, що спортсмени не бойкотуватимуть Ігор.

Через допінгові санкції, які не дозволили їм виступати під російським прапором, у літніх Іграх 2021 року в Токіо у складі команди Олімпійського комітету Росії взяли участь 335 спортсменів, які завоювали 71 медаль. Білорусь представила 101 спортсмена, які завоювали сім медалей.