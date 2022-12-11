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На окупованих територіях росіяни посилили примусову мобілізацію

11 Грудня 2022 12:22
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Луганська область, генштаб

На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники посилили заходи примусової мобілізації, щоб поповнити склад ворожих підрозділів на Сєвєродонецькому напрямку.

Про це повідомляють у Генштабі.

З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації.

У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом  останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України.


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