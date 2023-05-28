Суспільство

На окупованій Херсонщині бракує ліків – ЦНС

28 Травня 2023 18:29
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херсонська область

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області відзначається брак необхідних медикаментів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Частина аптек припинила роботу, а ціни на ті ліки, що є, значно зросла. Крім цього, значну кількість медикаментів просто неможливо купити.

Окупаційна адміністрація не робить нічого, щоб вирішити цю кризу.

Окрім цього, в більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація.

Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності.


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