Російський дрон ударив по АЗС OKKO на Херсонщині: загинула жінка, семеро поранених

Близько 13:10 російські війська атакували ударним безпілотником типу «Шахед» автозаправну станцію OKKO у Чорнобаївській громаді Херсонської області.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих. Двоє чоловіків отримали тяжкі поранення. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, акубаротравми та осколкові поранення. Один із постраждалих також зазнав травматичної ампутації ноги.

Ще троє потерпілих — 60-річний чоловік та жінки віком 35 і 56 років — перебували у стані середньої тяжкості та отримували медичну допомогу.

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Згодом стало відомо про ще одну постраждалу. До лікарні доставили 52-річну жінку з мінно-вибуховою травмою.

Пізніше Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок атаки загинула 35-річна жінка.

Також по медичну допомогу звернулася 25-річна жінка, яка дістала мінно-вибухову травму та контузію.

🕯 Росіяни вдарили по АЗС у Чорнобаївській громаді. Загинула 35-річна жінка, ще семеро людей поранені. Двоє чоловіків 61 і 55 років у тяжкому стані, лікарі борються за їх життя, — Херсонська ОВА pic.twitter.com/qTICzAoQ89 — Червона Калина (@SvetlanaValent8) June 5, 2026

За оновленими даними, внаслідок удару одна людина загинула, ще семеро отримали поранення. Двоє чоловіків віком 61 та 55 років перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що удар було завдано по автозаправній станції, де перебували цивільні люди та автомобілі. Там наголосили, що російські війська завдали удару по цивільному об’єкту.