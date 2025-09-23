        Кримінал

        На Одещині затримали «прокурора» з фейковим посвідченням, який віз ухилянтів до кордону

        Галина Шподарева
        23 Вересня 2025 11:16
        читать на русском →
        Затримання псевдопрокурора та ухилянтів / Фото: Одеська обласна прокуратура
        Затримання псевдопрокурора та ухилянтів / Фото: Одеська обласна прокуратура

        В Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон до Молдови. Організатор видавав себе за прокурора та використовував підроблені документи.

        Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, схему для ухилянтів організував житель Одещини, який користувався фальшивим посвідченням прокурора.

        Реклама
        Реклама

        “Завдяки цьому ділок безперешкодно проїжджав блокпости та транзитну ділянку автошляху М-15. У змові з невстановленим спільником він організував перевезення двох чоловіків до місця незаконного перетину державного кордону”, – розповіли в прокуратурі.

        Вартість своїх “послуг” чоловік оцінював від 12 до 14 тис. доларів.

        Щоб уникнути перевірок, зловмисник використовував автомобіль із підробленими номерами. Під час зупинки на блокпосту в Болграді показав фальшиве посвідчення прокурора, пояснивши, що пасажири є “понятими” для слідчих дій. Правоохоронці затримали його на місці злочину.

        Наразі псевдопрокурору повідомлено про підозру організації незаконного переправлення осіб через держкордон, підробленні документів та самовільному привласненні владних повноважень з використанням посвідчення правоохоронця (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 353, ч. 4 ст. 358 КК України).

        Зловмисника взято під варту з можливістю внесення застави у сумі понад 900 тис. гривень.

        Підроблені документи / Фото: Одеська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини