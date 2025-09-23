На Одещині затримали «прокурора» з фейковим посвідченням, який віз ухилянтів до кордону

В Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон до Молдови. Організатор видавав себе за прокурора та використовував підроблені документи.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, схему для ухилянтів організував житель Одещини, який користувався фальшивим посвідченням прокурора.

“Завдяки цьому ділок безперешкодно проїжджав блокпости та транзитну ділянку автошляху М-15. У змові з невстановленим спільником він організував перевезення двох чоловіків до місця незаконного перетину державного кордону”, – розповіли в прокуратурі.

Вартість своїх “послуг” чоловік оцінював від 12 до 14 тис. доларів.

Щоб уникнути перевірок, зловмисник використовував автомобіль із підробленими номерами. Під час зупинки на блокпосту в Болграді показав фальшиве посвідчення прокурора, пояснивши, що пасажири є “понятими” для слідчих дій. Правоохоронці затримали його на місці злочину.

Наразі псевдопрокурору повідомлено про підозру організації незаконного переправлення осіб через держкордон, підробленні документів та самовільному привласненні владних повноважень з використанням посвідчення правоохоронця (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 353, ч. 4 ст. 358 КК України).

Зловмисника взято під варту з можливістю внесення застави у сумі понад 900 тис. гривень.