Кримінал

На Одещині затримали голову суду, який разом зі спільниками заробляв на ухилянтах
19 Лютого 2025 17:29
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На Одещині в одному з судів діяла схема для ухилянтів / Фото: СБУ
На Одещині в одному з судів діяла схема для ухилянтів / Фото: СБУ

Служба безпеки та НАБУ ліквідували в одному з міськрайонних судів Одещини масштабну схему ухилення від мобілізації. Ділки допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду про самостійне виховання дитини батьком-військовозобов’язаним.

Про це повідомили в СБУ.

Операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час викрито вісьмох учасників організованої злочинної групи, серед яких:

  • голова та двоє суддів;
  • заступник керівника апарату суду;
  • інші співробітники апарату суду;
  • афілійовані адвокати, а також інші особи, причетних до протиправної діяльності.

Як встановило розслідування, судді приймали сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною. Вартість такої послуги становила 3,5 тис. доларів з потенційного призовника.

«При цьому суд масово ухвалював відповідні рішення без фактичної присутності сторін у залі засідань. Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов’язаних – розповіли в СБУ.

З метою конспірації фігуранти проводили «ділові» зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи.

Що загрожує учасникам схеми для ухилянтів

Під час обшуків в адмінбудівлі суду, а також у приватних офісах фігурантів та за адресами їхнього проживання виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами оборудки.

На підставі задокументованих фактів правоохоронці повідомили голові суду, сімом його поплічникам та іншим причетним особам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
  • ст. 332 (організація незаконного перетину кордону);
  • ст. 368 (отримання неправомірної вигоди);
  • ст. 369 (надання неправомірної вигоди);
  • ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя).

Троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання працівників суду на Одещині / Фото: СБУ

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