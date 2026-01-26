На Одещині затримали адвоката, який через ревнощі застрелив чоловіка і переховувався понад два роки

Поліцейські затримали 50-річного адвоката з Житомира, якого підозрюють в умисному вбивстві чоловіка через ревнощі. За даними слідства, після злочину він понад два з половиною роки переховувався від правоохоронців і був затриманий в Одеській області.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, у квітні 2022 року під час застілля між підозрюваним та його 31-річним гостем виник конфлікт через жінку, який переріс у бійку. Підозрюваний вистрілив із дробовика та смертельно поранив опонента. Щоб приховати злочин, він вивіз тіло до Богунського кар’єру та затопив його.

“Після звернення матері щодо зникнення сина поліцейські викрили факт його умисного вбивства, встановили особу фігуранта та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 КК України, після чого останній почав переховуватися від органів досудового розслідування”, – розповіли в поліції.

У червні 2023 року, проходячи військову службу, підозрюваний самовільно залишив військову частину в Одеській області, маючи при собі автомат, пістолет та боєприпаси.

Затримали його на території Одеської області. Під час затримання чоловік дістав бойовий пістолет і скерував його в бік бійців спецпідрозділу КОРД, однак його знешкодили без втрат.

Наразі, окрім повідомлення про підозру за умисне вбивство, вирішується питання повідомлення про підозру щодо посягання на життя правоохоронця, самовільного залишення військової частини та незаконного поводження зі зброєю. Санкції статей передбачають довічне позбавлення волі.