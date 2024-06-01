На Одещині загубився дворічний хлопчик, його шукають з вчорашнього вечора

Хлопчика двох років з села Борисівка Білгород-Дністровського району з учорашнього вечора шукали всю ніч. Обстежили населений пункт, поля та дороги, які ведуть до райцентру Татарбунари, повідомляє Нацполіція.

До пошуків Івана Мельника задіяні співробітники Білгорода-Дністровського, Татарбунарського і Саратського відділів поліції, кінологи та оперативники управління карного розшуку обласної поліції, рятувальники, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прикордонники, мисливці й місцеві мешканці.