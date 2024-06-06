Кримінал

На Одещині викрили посадовців міграційної служби, які заробляли на іноземцях

6 Червня 2024 18:48
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На Одещині викрили посадовців міграційної служби, які вимагали у громадянина Молдови 20 тисяч доларів за “допомогу” уникнути депортації з України.

Як повідомляє ДБР, при обшуках у посадовців виявили майно на майже 150 млн.

Під час обшуків у посадовців виявили гроші, у тому числі криптовалюту, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Зокрема, коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже три млн грн, повідомили правоохоронці.

Коштовності та гроші, вилучені під час обшуків у підозрюваних / Фото: ДБР

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за сім мільйонів гривень. Також в її власності перебувають земельні ділянки, інші будинки та магазини.

Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень, зазначили у ДБР.

Чиновникам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави: керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику — 7 млн грн. Їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.


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