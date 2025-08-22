        Кримінал

        На Одещині військовозобов’язаний чоловік угнав автівку ТЦК

        Федір Олексієв
        22 Серпня 2025 10:36
        Ілюстративне фото / Суспільне
        Ілюстративне фото / Суспільне

        На Одещині 43-річного чоловіка підозрюють у незаконному заволодінні службовим автомобілем територіального центру комплектування.

        Про це повідомила поліція Одещини.

        За даними слідства, інцидент стався в Одеському районі. Чоловік сів до службового автомобіля і, незважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

        Автівку зловмисник покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з особистими документами. 

        Поліцейські розшукали чоловіка та вилучили у нього чужі речі. Підозрюваний зізнався, що не готувався до злочину, а вчинив його спонтанно.

        Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 289 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України, що передбачає до п’яти років ув’язнення. Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.


