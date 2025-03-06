Кримінал

На Одещині відправили за ґрати ґвалтівника 12-річної дівчини
6 Березня 2025 16:03
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Засуджений за зґвалтування дитини на Одещині / Фото: Одеська обласна прокуратура
Засуджений за зґвалтування дитини на Одещині / Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеські області 55-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини, а саме 12-річної дівчини. Жителя Одещини засуджено до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Встановлено, що у травні минулого року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заманив у лісопосадку на околиці міста Кілії 12-річну дівчину, де зґвалтував.

В судовому засіданні вину свою обвинувачений не визнав.

Основою обвинувального вироку стали показання дитини, отримані під час розслідування за участю психолога.

“З метою недопущення повторної психологічної травматизації дитини до суду вона не викликалася”, – йдеться в повідомленні.

Відомості стосовно засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб.


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