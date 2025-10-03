На Одещині судитимуть жінку, яка вбила свою дев’ятимісячну доньку

Поліцейські завершили досудове розслідування щодо 43-річної мешканки Яськівської громади Одеського району, яку обвинувачують у вбивстві власної дитини. Про це повідомили в поліції Одеської області.

У травні цього року жінка звернулася до правоохоронців, заявивши про раптову смерть немовляти. Проте під час слідчих дій було встановлено, що дитина загинула від механічної асфіксії. За даними слідства, мати під час нападу гніву перекрила дихальні шляхи дівчинки, внаслідок чого та померла.

Висновки судово-медичної експертизи підтвердили насильницький характер смерті. Зібрані докази дозволили слідчим кваліфікувати дії жінки як умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК України).

Реклама

Реклама

Обвинувальний акт уже скерований до суду. Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.