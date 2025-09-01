На Одещині пролунав вибух біля багатоповерхівки: є постраждалий

Сьогодні вдень, 1 вересня, у місті Ізмаїл Одеської області біля однієї з багатоповерхівок пролунав вибух. У лікарню доставили чоловіка з численними осколковими пораненнями.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 23-річного чоловіка з осколковими пораненнями.

Попередньо встановлено, що постраждалий знайшов невідомий предмет і взяв його в руки, після чого стався вибух.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки обласної поліції.