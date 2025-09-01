        Кримінал

        На Одещині пролунав вибух біля багатоповерхівки: є постраждалий

        Галина Шподарева
        1 Вересня 2025 18:26
        На місці вибуху в Ізмаїлі працює поліція / Фото: ГУНП в Одеській області
        На місці вибуху в Ізмаїлі працює поліція / Фото: ГУНП в Одеській області

        Сьогодні вдень, 1 вересня, у місті Ізмаїл Одеської області біля однієї з багатоповерхівок пролунав вибух. У лікарню доставили чоловіка з численними осколковими пораненнями.    

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        На спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 23-річного чоловіка з осколковими пораненнями.

        Попередньо встановлено, що постраждалий знайшов невідомий предмет і взяв його в руки, після чого стався вибух.

        Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки обласної поліції.

        Поліція на місці вибуху в Ізмаїлі / Фото: ГУНП в Одеській області

