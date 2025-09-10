На Одещині невідомі, що представилися ГУР, викрали військового з частини

На Одещині невідомі, які представилися співробітниками Головного управління розвідки, вивезли з військової частини військовослужбовця.

Інцидент стався 7 вересня у селі Кармалюківка Подільського району, повідомили Суспільному джерела у правоохоронних органах.

За попередніми даними, нападники викликали військового, заявивши, що той нібито має проходити подальшу службу в ГУР. Без пред’явлення документів вони посадили його до автомобіля з проблисковими маячками та вирушили у напрямку Балти.

Інший військовий намагався завадити їм, але один із нападників ударив його по потилиці, після чого всі зникли. Автомобіль був із проблисковими маячками та поїхав у бік Балти.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 114-1 Кримінального кодексу України.