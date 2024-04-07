На Одещині люди у військовій формі викрали підлітка

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення 14-річного юнака на Одещині. Про це “Суспільному” повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Раніше місцеве медіа “Бессарабія Inform” із посиланням на начальницю соцзахисту населення місцевої селищної ради Оксани Терзі повідомляло, що в селі Приозерне Одеської області невідомі у військовій формі заштовхали 14-річного підлітка в мікроавтобус. Там він начебто зазнав побоїв, а коли нападники дізнались, що хлопець неповнолітній, його висадили.

Інцидент трапився ще 2 квітня: тоді 14-річний хлопець йшов центральною вулицею села, коли поблизу зупинився мікроавтобус. Звідти вийшло троє чоловіків у військовій формі та з балаклавами на обличчях. Вони начебто заштовхали дитину всередину буса, де побили його і зав’язали йому руки.

Коли ж нападники зрозуміли, що хлопець неповнолітній, його звільнили, погрожуючи, щоб він нікому не розповідав про своє викрадення.

Однак у селі зрештою дізнались про те, що підлітка викрадали, і заявили в поліцію.Правоохоронці записали свідчення хлопця, який скаржився на біль в тілі, а також знайшли очевидців викрадення.