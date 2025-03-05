На Одещині чоловік катав дітей по замерзлій водоймі: квадроцикл пішов під лід, учасники атракціону дивом врятувалися

В Одеські області чоловіка, який під час катання сини з донькою на замерзлій водоймі ледь не провалився з ними під лід. Відносно громадянина поліцейські склали низку адміністративних матеріалів за невиконання батьківських обов’язків та порушення ПДР.

Про це повідомили в поліції Одещини.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік прив’язав до саморобного квадроцикла санчата та катав на замерзлій водоймі дітей. Під час розваг під транспортним засобом почав тріскатися лід і він провалився у воду. Водій та діти встигли відскочити і втриматися на кризі.

Поліцейські встановили, що подія сталася на Дністровському лимані з 40-річним жителем міста Чорноморськ, його 10-річною донькою та 8-річним сином.

На чоловіка склали адмінпротокол за ухилення батьків від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Матеріали вже скеровані до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу в сумі 1700 гривень.

Крім цього, інспектори сектору реагування патрульної поліції склали відносно чоловіка постанови за:

ч. 2 ст. 126 КУпАП – за керування транспортним засобом без відповідної категорії;

ч. 5 ст. 121 КУпАП – за порушення правил користування мотошоломами;

ч. 6 ст. 121 КУпАП – за керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку.

На порушника наклали штраф у розмірі 3400 гривень.