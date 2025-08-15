На Одещині BMW влетів у відбійник: загинула жінка

У четвер, 14 серпня, близько 17:00, на трасі Київ — Одеса, між населеними пунктами Ширяєве та Одаї сталася ДТП із жертвами. Автомобіль BMW врізався у відбійник, внаслідок чого одна людина загинула, одна постраждала.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 56-річний водій автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник.

Унаслідок ДТП 63-річна сестра водія загинула на місці, його 50-річна дружина госпіталізована з різними тілесними ушкодженнями.

Сам керманич не постраждав. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він тверезий — розповіли в поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.