        Кримінал

        На Одещині BMW влетів у відбійник: загинула жінка

        Галина Шподарева
        15 Серпня 2025 12:22
        На Одещині в ДТП загинула жінка / Фото: ГУНП в Одеській області
        У четвер, 14 серпня, близько 17:00, на трасі Київ — Одеса, між населеними пунктами Ширяєве та Одаї сталася ДТП із жертвами. Автомобіль BMW врізався у відбійник, внаслідок чого одна людина загинула, одна постраждала.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        Попередньо встановлено, що 56-річний водій автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. 

        Унаслідок ДТП 63-річна сестра водія загинула на місці, його 50-річна дружина госпіталізована з різними тілесними ушкодженнями.

        Сам керманич не постраждав. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він тверезий — розповіли в поліції.

        До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

        Пошкоджена внаслідок ДТП автівка / Фото: ГУНП в Одеській області

