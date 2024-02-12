Суспільство

На очільника МЗС Кулебу напав собака

12 Лютого 2024 14:48
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У Києві великий собака, якого вигулювали без повідця, напав на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Йому допомогли медики.

Про це Кулеба повідомив у Stories в Instagram.

«Собак треба любити, але ж і тримати на повідцях. Великий собака, якого вигулювали без повідця, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене», — написав посадовець.

Він учора, 11 лютого, опублікував світлину, де видно сліди крові на нозі. Каже: допомогу йому надали в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва.

«Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення», — додав Кулеба.

Очільника МЗС Кулебу покусав собака / Фото зі Stories Дмитра Кулеби

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