На очільника МЗС Кулебу напав собака

У Києві великий собака, якого вигулювали без повідця, напав на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Йому допомогли медики.

Про це Кулеба повідомив у Stories в Instagram.

«Собак треба любити, але ж і тримати на повідцях. Великий собака, якого вигулювали без повідця, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене», — написав посадовець.

Він учора, 11 лютого, опублікував світлину, де видно сліди крові на нозі. Каже: допомогу йому надали в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва.

«Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення», — додав Кулеба.