На оборонному заводі BAE Systems у Британії сталася пожежа

На заводі оборонних компаній у Великій Британії BAE Systems у Барроу-ін-Фернесі сталася пожежа. Двоє людей звернулися до лікарні.

Про це повідомляє поліція Камбрії.

Поліція стверджує, що ядерної загрози немає. Однак людям, які живуть поблизу, порекомендували залишатися в приміщенні та зачинити вікна і двері, поки працюють аварійні служби.

Двоє людей були доставлені до лікарні з підозрою на вдихання диму. Наразі інших постраждалих немає, а всі інші були евакуйовані з Девонширського док-залу. На мосту Майклсона перекрито рух транспорту.

BAE Systems є одним із найбільших у світі оборонних підрядників. Компанія виробляє багато військової техніки та технологій, включно з атомними підводними човнами, винищувачами, танками та кораблями, а також зброю та боєприпаси.

Крім того, концерн будує фрегати типу 26 для Королівського флоту та виробляє системи електронної боротьби для винищувачів F-35.

На території компанії в місті Барроу-ін-Фернесс компанія конструює атомні підводні човни Astute і Dreadnought для військово-морських сил.