“На обороні України не позначилося б”: Україна має план на випадок смерті Зеленського

Американське видання Politico написало про те, що Україна має план на випадок можливого знищення президента під час війни. Експерти вважають, що така подія стала би психологічним шоком, але на обороні України не позначилась би.

Видання наголошує, що відтоді як Володимир Зеленський відмовився від евакуації на початку війни, а натомість попросив боєприпаси, він відіграє ключову роль у мобілізації міжнародної підтримки для боротьби з Росією.

Тому не дивно, що російські законодавці та ультранаціоналістичні військові блогери хором вимагають, щоб він був першою ціллю.

Видання нагадує, що на Зеленського здійснили вже низку замахів, але усі їх вдалося попередити.

Згідно з Конституцією, лінія правонаступництва влади є чіткою − коли президент не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки перебирає на себе голова Верховної Ради України. Саме для того, щоб уникнути вакууму влади, на початку російського вторгнення політичне керівництво України перебувало у різних куточках країни.

Видання пише, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, член партії Зеленського “Слуга народу”, не має особливо високого рейтингу довіри.

Але на думку старшого наукового співробітника Євразійського центру Атлантичної ради Адріана Каратницького, це не має значення, бо в Україні є “сильна команда лідерів”, і ймовірно, у випадку смерті президента світ побачив би “колективне управління” державою.

Politico вважає, що керівна рада, швидше за все, складалась би зі Стефанчука як голови, а також Андрія Єрмака, колишнього кінопродюсера і юриста, який зараз очолює Офіс президента, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова. А Валерій Залужний залишився б головним генералом країни.

Каратницький додав, що він сподівався би побачити серед керівників і телеведучого Сергія Притулу, який зараз керує великими благодійними ініціативами і має великий рейтинг суспільної довіри.

“Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності, тому, якби із Зеленським сталося щось жахливе, це не було б настільки вирішальним, як ви могли б подумати”, − вважає Каратницький.

Він зазначив, що Україна створила “добре відточену” адміністративну, військову та дипломатичну машину: “Я не хочу сказати, що Зеленський не має до цього відношення. Але я думаю, що єдність країни − це незамінна річ”.