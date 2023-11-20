На Миколаївщині зіткнулися військова автівка та легковик: загинула журналістка

У Миколаївській області поблизу села Єфремівка сталася аварія за участі військового автомобіля та легковика, за кермом якого була місцева журналістка.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Автівки зіткнулися на трасі близько шостої вечора 19 листопада. Водійка та пасажир — її чоловік — померли в лікарні від отриманих ушкоджень.

Місцеве видання «Новини-N», у якому протягом 5 останніх років працювала загибла, вказує, що в легковику перебували журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Жінці було 29 років.

Працівники ДБР розслідують обставини аварії. Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.