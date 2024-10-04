На Миколаївщині протестували військові, які самовільно залишили військову частину на Донеччині

У Вознесенську Миколаївської області військові 187 батальйону 123-ї бригади ТрО виходили на мітинг. Усі вони самовільно залишили військову частину на Донеччині, відмовившись виконувати бойову задачу.

Про це повідомляє “Суспільне Миколаїв”.

Як заявив командир взводу Сергій, наявного озброєння недостатньо для участі в бойових діях у Донецькій області.

“Я неодноразово звертався, навіть на свою ділянку, за яку відповідав я. Просив надати ПКМи, кулемети. Мені відповіли, що у нас немає, ми не можемо надати. А далі Донбас, а з чим?”, – каже Сергій.

Натомість начальник управління психологічної підтримки персоналу командування сил ТрО Олександр Пухальський говорить, зброєю та військовою технікою підрозділ повністю укомплектований. А вчинок бійців передбачає кримінальну відповідальність.

“Відповідно до рапортів командирів підрозділів ці військовослужбовці, певний час, кожен у свій день, здійснював самовільне залишення військової частини. Однак кримінальним кодексом передбачено, що три дні у військового є, умовно це дисциплінарна відповідальність. На четвертий день, в діях військовослужбовця, фактично, вбачаються ознаки кримінального правопорушення”, – наголошує Пухальський.