Кримінал

На місці удару ракети в Дніпрі знайшли фрагменти тіла дитини

29 Вересня 2022 14:00
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Кількість жертв російської атаки по Дніпру 29 вересня зросла до чотирьох. На місці ракетного удару рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей — 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку», — зазначив він.

Мешканці сусідніх будинків повідомили, що загиблі були членами однієї родини. Російська атака вбила бабусю, маму та двох дітей. Батько дітей у цей час був на роботі, пише Бабель.


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