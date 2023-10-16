Кримінал

На майно міжнародного аеропорту “Одеса” накладено арешт-ВАКС

16 Жовтня 2023 18:39
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суд, аеропорт

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса”.

Про це повідомляє пресслужба Спеціаліованої антикорупційної прокуратури.

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Зазначається, що рішенням суду арештовано:

  • будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць;
  • корпоративні права ТОВ “Одеса Аеропорт Девелопмент”, а саме на 75% прав на ТОВ “Міжнародний аеропорт “Одеса”;
  • приміщення нового терміналу загальною площею 26,7 тис кв.м.

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