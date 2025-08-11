На Львівщині затримали російську інформаторку, яка шпигувала за аеродромами ЗСУ

СБУ затримала на Львівщині 38-річну російську інформаторку, яка збирала дані про аеродроми армійської авіації ЗСУ. Жінку, завербовану через Телеграм, схопили під час встановлення прихованої камери біля потенційної військової цілі.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, для коригування вогню росіяни залучили 38-річну місцеву безробітну, яку вони завербували через Телеграм-канал з пошуку “легких заробітків”.

За інструкцією ворога їхня поплічниця об’їжджала місцевість, де намагалась виявити летовища, які використовують для базування армійської авіації ЗСУ.

“У разі їх виявлення, зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів. Так росіяни сподівались відстежувати наявність та напрямки переміщення вертольотів українських військ”, — розповіли в СБУ.

Співробітники Служби безпеки викрили інформаторку ще на початковому етапі її розвідактивності й затримали підозрювану, коли вона намагалась встановити нову “відеопастку” біля потенційної цілі. Під час обшуку у жінки вилучили смартфон із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до восьми років тюрми.