На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі вантажівки і автобуса

На Львівщині, поблизу села Заклад Стрийського району, сталася смертельна ДТП за участі автобуса та вантажівки. Аварія трапилася 5 березня близько 18:00 на трасі Київ-Чоп, повідомляє обласна поліція.

За попередніми даними, автобус “Еталон” під керуванням 62-річного мешканця Стрийського району зіткнувся з вантажівкою DAF, якою керував 54-річний житель Херсона. Внаслідок зіткнення водій автобуса загинув на місці.

На Львівщині зіткнулись автобус і вантажівка / Фото: Нацполіція

Травми отримали 15 пасажирів автобуса, серед яких четверо дітей віком від 1 до 17 років, десять жінок та 37-річний чоловік – усі вони є мешканцями Стрийського району. Постраждалих, а також водія вантажівки, госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з можливим позбавленням права керувати транспортом.