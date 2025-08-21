На Львівщині п’яний тракторист влаштував ДТП із постраждалими

У середу, 20 серпня близько 17:30, неподалік села Верхнє Гусне Самбірського району Львівської області у ДТП зазнали травм двоє людей. Встановлено, що винуватець аварії, водій трактора, керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

За даними поліції, водій трактора Т-16, 62-річний житель району, не впорався з керуванням і транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок ДТП водій трактора та його пасажирка, 57-річна жителька Самбірського району, дістали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

“Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — розповіли в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.