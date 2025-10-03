На Львівщині нетверезий водій збив на смерть 17-річну дівчину та втік з місця ДТП

У Самбірському районі Львівської області правоохоронці затримали 24-річного водія, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП і намагався втекти. Внаслідок наїзду загинула 17-річна дівчина-пішохід.

Трагедія сталася 2 жовтня близько першої години ночі. Невідомий автомобіль збив неповнолітню місцеву мешканку та залишив місце події. Від отриманих травм дівчина померла на місці.

До розшуку водія залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та патрульні екіпажі Самбірського райвідділу. Правоохоронці встановили, що до аварії причетний 24-річний місцевий житель, який керував автомобілем ВАЗ-2107 у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.3 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини);

ч.1 ст.135 (залишення в небезпеці).

Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом на строк від 5 до 10 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Автомобіль вилучено та доставлено на спецмайданчик.