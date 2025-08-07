На Львівщині мотоцикліст збив пішохода, обидва загинули: деталі ДТП

У середу, 6 серпня, близько 22:40, у селі Дрогомишль на Львівщині водій мотоцикла Kawasaki збив двох чоловіків. Один із пішоходів та мотоцикліст загинули на місці.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

За даними поліції, водій мотоцикла Kawasaki, 23-річний житель Яворівського району, збив двох місцевих жителів віком 32 і 35 років.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мотоцикла та 32-річний пішохід загинули на місці події. Інший пішохід не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.