        На Львівщині мотоцикліст збив пішохода, обидва загинули: деталі ДТП

        Галина Шподарева
        7 Серпня 2025 15:15
        Мотоцикл на місці ДТП / Фото: Поліція Львівщини
        Мотоцикл на місці ДТП / Фото: Поліція Львівщини

        У середу, 6 серпня, близько 22:40, у селі Дрогомишль на Львівщині водій мотоцикла Kawasaki збив двох чоловіків. Один із пішоходів та мотоцикліст загинули на місці.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        За даними поліції, водій мотоцикла Kawasaki, 23-річний житель Яворівського району, збив двох місцевих жителів віком 32 і 35 років.

        Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мотоцикла та 32-річний пішохід загинули на місці події. Інший пішохід не постраждав.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.


