Суспільство

На Львівщині двоє підлітків травмувалися під час катання на лижах
17 Січня 2025 11:19
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Рятувальники Львівщини надали допомогу двом туристам-лижникам, які травмувалися під час катання на гірських схилах Стрийського району 16 січня.

Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

У селищі Славсько під час катання на гірських лижах травмувався 15-річний хлопець. Гірські рятувальники надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували туриста до підніжжя гори.

За кілька годин рятувальники отримали виклик про те, що допомоги потребує 14-річна дівчина, яка травмувалася на схилах у селі Волосянка. Рятувальники також надали лижниці домедичну допомогу.

Рятувальники допомогли двом туристам на Львівщині / Фото: ДСНС Львівщини

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