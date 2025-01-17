На Львівщині двоє підлітків травмувалися під час катання на лижах

Рятувальники Львівщини надали допомогу двом туристам-лижникам, які травмувалися під час катання на гірських схилах Стрийського району 16 січня.

Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

У селищі Славсько під час катання на гірських лижах травмувався 15-річний хлопець. Гірські рятувальники надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували туриста до підніжжя гори.

За кілька годин рятувальники отримали виклик про те, що допомоги потребує 14-річна дівчина, яка травмувалася на схилах у селі Волосянка. Рятувальники також надали лижниці домедичну допомогу.