На Львівщині двох депутатів звинувачують у хабарництві та “відкатах” із держзакупівель

Депутатів Старосамбірської та Яворівської міських рад Львівщини підозрюють у корупційних діях, пов’язаних із наданням та отриманням неправомірної вигоди.

За інформацією прокуратури Львівської області, один із підозрюваних, працюючи начальником відділу однієї з міськрад, організував схему “відкатів” за укладання договорів на закупівлю товарів і послуг. Розмір “винагороди” становив 5–10% від суми договору.

До схеми був залучений і депутат іншої міської ради, який одночасно є фізичною особою-підприємцем. Він передавав кошти посадовцю, який забезпечував перемогу визначених комерційних структур у державних закупівлях.

Задокументовано передачу понад 800 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Вилучені у депутатів гроші / Фото: Прокуратура Львівської області

Під час обшуків вилучено понад 1,6 млн гривень, 14 тисяч доларів США, 2,5 тисячі євро, автомобіль, десятки банківських карток та інші речові докази.

Одного із підозрюваних взято під варту. Стосовно іншого підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру обом депутатам: одному за отримання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України), іншому – за її надання (ч. 3 ст. 369 КК України).