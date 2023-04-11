На Лію Ахеджакову написали донос у Генпрокуратуру РФ

Активіст Віталій Бородін звернувся до генпрокурора РФ Ігоря Краснова з проханням порушити стосовно актриси Лії Ахеджакової справу за кількома статтями Кримінального кодексу. Текст звернення поширив телеграм-канал Ксенії Собчак «Кровавая барыня».

Бородін заявив, що Ахеджакова критикує «ухвалені державними органами та президентом РФ рішення та політику щодо спеціальної військової операції, що проводиться РФ в Україні» і нібито фінансує ЗСУ.

Автор доносу попросив порушити стосовно Лії Ахеджакової кримінальну справу за статтями про державну зраду, «дискредитацію» армії РФ і збудженні ненависті або ворожнечі. Також він закликав оголосити артистку «іноземним агентом» та позбавити її державних нагород та звань.

Як відомо, після повномасштабного російського вторгнення в Україну Лія Ахеджакова неодноразово виступала за припинення війни та закликала людей не мовчати про свою антивоєнну позицію.

На початку лютого театр «Современник» у Москві позбавив Лію Ахеджакову останньої ролі через «гнівні листи» на її адресу, після чого артистка звільнилася з театру.

Після того, як у Ахеджакова відібрали останню роль у «Современнике», режисер Кирило Серебренніков провів на її підтримку акцію «Листи для Лії». Ахеджаковій написали 15 тисяч листів підтримки.