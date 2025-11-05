На Київській митниці викрили корупційну схему з розмитнення авто зі США

Правоохоронці затримали заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці, які налагодили схему вимагання грошей у підприємців, що ввозили вживані автомобілі зі США. За даними слідства, за “вирішення питань” посадовці брали хабарі, останній з яких становив 2400 доларів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, посадовці налагодили схему одержання грошей від підприємців, які займаються ввезенням вживаних автомобілів зі США. Зокрема, заступник начальника митного посту штучно створював перешкоди для митного оформлення транспортних засобів. Після цього інспектор через посередників пропонував “вирішення питання”, а саме – прискорене та безперешкодне розмитнення за грошову винагороду.

Під час одержання чергової суми в розмірі 2400 доларів обох посадовців затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Заступнику начальника та інспектору одного з митних постів Київської митниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.