На Київщини семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку

У Київській області під час гри двох дітей сталася трагедія. Семирічний хлопчик з мисливської рушниці батька застрелив шестирічну сусідку.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

У суботу, 23 серпня близько 16:00, до поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що в будинку знайшли шестирічну дівчинку без свідомості з пораненням руки.

За даними слідства, семирічний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у своєму будинку.

“Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла”, — розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали батька хлопчика. Відносно батька хлопчика слідчі розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї — ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України. Також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.