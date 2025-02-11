Суспільство

На Київщині знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69
11 Лютого 2025 19:01
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На Київщині вибухотехніки ДСНС знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69 класу “повітря-земля”.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“У ході обстеження фахівці ідентифікували знахідку як новітню російську високоточну крилату ракету класу “повітря-земля” Х-69. Сапери успішно знешкодили ракету, після чого її було вилучено та передано спеціалістам для подальшого вивчення”, – йдеться у повідомленні.

На Київщині сапери російську крилату ракету / Фото: ДСНС

У ДСНС нагадують про обережність у разі виявлення підозрілих предметів: не наближатися до них, не торкатися і одразу повідомляти за номером “101”. Ваша обачність може врятувати життя.


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