Кримінал

На Київщині значні руйнування після нічної атаки
18 Серпня 2024 10:59
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Сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами.

Як повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко, внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.

На Київщині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів / Фото ДСНС

“Наразі є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується”, – повідомив Кравченко.

Він також додав, що уламками пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав’яного настилу.


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