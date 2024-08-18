На Київщині значні руйнування після нічної атаки

Сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами.

Як повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко, внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.

На Київщині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів / Фото ДСНС

“Наразі є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується”, – повідомив Кравченко.

Він також додав, що уламками пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав’яного настилу.